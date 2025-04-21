Овечкин высказался о Демидове накануне матча «Вашингтона» с «Монреалем» в Кубке Стэнли
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике форварде «Монреаль Канадиенс» Иване Демидове накануне первого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Да, это будет интересный матч. Очевидно, он талантливый парень. Посмотрим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.
Демидов дебютировал в НХЛ в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.
Первый матч серии между «Монреалем» и «Вашингтоном» состоится 22 апреля.
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