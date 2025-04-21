Овечкин высказался о Демидове накануне матча «Вашингтона» с «Монреалем» в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о соотечественнике форварде «Монреаль Канадиенс» Иване Демидове накануне первого матча плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«Да, это будет интересный матч. Очевидно, он талантливый парень. Посмотрим», — приводит слова Овечкина Russian Machine Never Breaks.

Демидов дебютировал в НХЛ в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.

Первый матч серии между «Монреалем» и «Вашингтоном» состоится 22 апреля.