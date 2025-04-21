Тренер «Монреаля» — об игре Демидова: не думал, что он умеет это на таком уровне

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи высказался об игре российского нападающего Ивана Демидова.

«Когда видишь, как он касается шайбы и как меняет направление — это очень динамично. Я знал, что он умеет это, но не думал, что на таком уровне. Он только присоединился к команде в конце сезона, а уже умеет создавать себе пространство — это нечто особенное. У меня есть несколько козырей в рукаве. Теперь у нас есть Демидов — это новая карта. Пока не знаю, как именно буду их разыгрывать, но выбор большой», — приводит слова Сан-Луи CTV News.

Демидов дебютировал в НХЛ в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.

В первом раунде Кубке Стэнли «Монреаль» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».