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«Весёлое время». Овечкин — о плей-офф НХЛ

«Весёлое время». Овечкин — о плей-офф НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Плей‑офф НХЛ — это весёлое время для каждого», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч серии состоится в ночь с 21 на 22 апреля, начало в 2:00 мск.

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