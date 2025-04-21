«Весёлое время». Овечкин — о плей-офф НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Плей‑офф НХЛ — это весёлое время для каждого», — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч серии состоится в ночь с 21 на 22 апреля, начало в 2:00 мск.

Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги: