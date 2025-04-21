Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона»: у нас есть несколько игроков, которые борются с проблемами

Тренер «Вашингтона»: у нас есть несколько игроков, которые борются с проблемами
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о ситуации с травмированными игроками перед матчем первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас есть ребята, которые восстанавливаются, кто-то катается, кто-то нет. И вместо того, чтобы говорить — этот на 80%, этот может сыграть, этот нет, скажу просто, у нас есть несколько игроков, которые борются с проблемами, возможно сыграют в понедельник, возможно нет. Когда серия начнётся, я смогу давать больше обновлений», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Первый матч серии плей-офф НХЛ состоится 22 апреля.

Материалы по теме
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Сказка «Вашингтона» закончится, а чемпион сойдёт с дистанции? Прогнозы на плей-офф НХЛ
Календарь плей-офф НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android