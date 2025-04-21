Тренер «Вашингтона»: у нас есть несколько игроков, которые борются с проблемами

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о ситуации с травмированными игроками перед матчем первого раунда Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс».

«У нас есть ребята, которые восстанавливаются, кто-то катается, кто-то нет. И вместо того, чтобы говорить — этот на 80%, этот может сыграть, этот нет, скажу просто, у нас есть несколько игроков, которые борются с проблемами, возможно сыграют в понедельник, возможно нет. Когда серия начнётся, я смогу давать больше обновлений», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

Первый матч серии плей-офф НХЛ состоится 22 апреля.