Овечкин — о начале плей-офф НХЛ: кажется, что всё складывается в нашу пользу

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«В плей‑офф важны все детали. В прошлом сезоне было очень тяжело: были обмены, никто не думал, что мы выйдем в плей-офф, но мы вышли, проиграли — в целом было разочарование. С начала этого сезона у нас поменялась атмосфера в коллективе, пришли новые игроки, кажется, что всё складывается в нашу пользу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей.

В первом раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги столичный клуб встретится с «Монреаль Канадиенс». Первый матч серии состоится в ночь с 21 на 22 апреля, начало в 2:00 мск.