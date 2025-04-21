«Торонто» обыграл «Оттаву» в первом матче 1/8 финала плей-офф НХЛ
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Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экман-Ларссон (Лотон, Йернкрок) – 07:09 2:0 Марнер (Мэттьюс) – 12:18 2:1 Батерсон (Козенс, Перрон) – 16:18 3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:07 (pp) 4:1 Нюландер (Таварес) – 27:19 (pp) 4:2 Грейг (Амадио, Пинто) – 44:00 5:2 Райлли (Робертсон, Макманн) – 44:45 6:2 Нис – 53:13 (pp)
В составе победителей забивали Оливер Экман-Ларссон, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Вильям Нюландер, Морган Райлли и Мэтт Нис.
За «Оттаву» заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон и Ридли Грейг. Российский защитник Артём Зуб не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Тороно» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало 2:30 мск.
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