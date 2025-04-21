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Форвард «Монреаля» Кофилд: Демидов чертовски хорош

Форвард «Монреаля» Кофилд: Демидов чертовски хорош
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд высказался о российском форварде клуба Иване Демидове.

«Он чертовски хорош. Его напор, стремление к борьбе, катание и техника владения шайбой — всё это очень приятно наблюдать», — приводит слова Кофилда CTV News.

Демидов дебютировал в Национальной хоккейной лиге в ночь с 14 на 15 апреля мск в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс» (3:4 Б), отметившись результативной передачей и заброшенной шайбой по ходу первого периода.

В первом раунде Кубке Стэнли «Монреаль» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Первый матч серии между командами состоится 22 апреля.

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