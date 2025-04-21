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Вадим Шипачёв обратился к Артёму Дзюбе, который покорил рекорд Лоськова в РПЛ

Вадим Шипачёв обратился к Артёму Дзюбе, который покорил рекорд Лоськова в РПЛ
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38-летний нападающий хоккейного клуба минского «Динамо» Вадим Шипачёв записал видеообращение к форварду тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, который, по данным Transfermarkt, покорил рекорд экс-полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Лоськова по «гол+пас» в истории чемпионатов России по футболу.

«Хотел бы поздравить Артёма с рекордом. Он большой молодец.

Желаю тебе, Артём, больших успехов в дальнейшем, без травм, радуй болельщиков. Ты настоящий молодец», — сказал Шипачёв в видео, опубликованном в телеграм-канале «Акрона».

Напомним, Вадим Шипачёв является рекордсменом по количеству сыгранных матчей в КХЛ, а также в 2024 году стал лучшим бомбардиром в истории КХЛ.

На счету На счету 36-летнего Дзюбы 167 голов и 101 результативная передача, по информации Transfermarkt. На счету бывшего полузащитника «Локомотива» Лоськова 120 забитых мячей и 145 голевых передач.

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