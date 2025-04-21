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Андрей Свечников вошёл в топ-20 НХЛ по количеству забитых голов в плей-офф среди россиян

Андрей Свечников вошёл в топ-20 НХЛ по количеству забитых голов в плей-офф среди россиян
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после заброшенной шайбы в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) вышел на 20-е место по голам в плей-офф среди россиян. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24     2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37     3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp)     3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51     4:1 Свечников (Холл) – 57:32    

По информации источника, для Свечникова эта шайба стала 16-й в плей-офф НХЛ. Лидером среди россиян по количеству забитых голов в розыгрыше Кубка Стэнли является лучший снайпер лиги — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на его счету 72 заброшенных шайбы.

Напомним, вторая игра между командами состоится уже 23 апреля, начало встречи в час ночи по московскому времени.

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