Андрей Свечников вошёл в топ-20 НХЛ по количеству забитых голов в плей-офф среди россиян

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после заброшенной шайбы в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) вышел на 20-е место по голам в плей-офф среди россиян. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

По информации источника, для Свечникова эта шайба стала 16-й в плей-офф НХЛ. Лидером среди россиян по количеству забитых голов в розыгрыше Кубка Стэнли является лучший снайпер лиги — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, на его счету 72 заброшенных шайбы.

Напомним, вторая игра между командами состоится уже 23 апреля, начало встречи в час ночи по московскому времени.