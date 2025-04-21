Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вошёл в топ-3 номинантов среди самых ценных игроков в регулярке —The Hockey News

Кучеров вошёл в топ-3 номинантов среди самых ценных игроков в регулярке —The Hockey News
Аудио-версия:
Комментарии

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, ставший второй год подряд лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошёл в топ-3 главных претендентов на трофей «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку по итогам регулярного сезона. Об этом сообщает журнал The Hockey News.

По данным издания, россиянин занял третье место в опросе, за Кучерова проголосовали 8 журналистов из 40. Лидером среди опрошенных стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлдерз» Леон Драйзайтль, ставший лучшим снайпером сезона, который получил 13 голосов. На втором месте среди претендентов расположился вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, на счету которого восемь «сухих» матчей в регулярке, за него проголосовали 11 журналистов.

Напомним, «Тампа-Бэй» вышла в плей-офф НХЛ, в первом раунде команда встретится с «Флоридой Пантерз». Первый матч состоится 23 апреля.

Материалы по теме
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги
Гонка завершена? Кучеров возьмёт крутой приз НХЛ и войдёт в историю лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android