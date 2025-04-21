Кучеров вошёл в топ-3 номинантов среди самых ценных игроков в регулярке —The Hockey News

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, ставший второй год подряд лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ), вошёл в топ-3 главных претендентов на трофей «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку по итогам регулярного сезона. Об этом сообщает журнал The Hockey News.

По данным издания, россиянин занял третье место в опросе, за Кучерова проголосовали 8 журналистов из 40. Лидером среди опрошенных стал немецкий форвард «Эдмонтон Ойлдерз» Леон Драйзайтль, ставший лучшим снайпером сезона, который получил 13 голосов. На втором месте среди претендентов расположился вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, на счету которого восемь «сухих» матчей в регулярке, за него проголосовали 11 журналистов.

Напомним, «Тампа-Бэй» вышла в плей-офф НХЛ, в первом раунде команда встретится с «Флоридой Пантерз». Первый матч состоится 23 апреля.