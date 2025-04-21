22-летний Стэнковен повторил редкое достижение Свечникова в матче плей-офф НХЛ

22-летний канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен стал вторым игроком клуба, забросившим две шайбы в своей первой игре в плей-офф. Напомним, форвард забил два гола в первом матче первого раунда 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Об этом сообщает NHL Public Relations в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации лиги, канадец повторил достижение российского нападающего Андрея Свечникова, который также забил два гола в своей первой игре в плей-офф. Тогда «Каролина» проиграла «Вашингтону» со счётом 2:4, но выиграл столичную команду в первом раунде со счётом 4:3 в серии.

Напомним, следующий матч «Каролина» проведёт с «Нью-Джерси» 23 апреля.