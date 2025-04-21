22-летний Стэнковен повторил редкое достижение Свечникова в матче плей-офф НХЛ
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22-летний канадский нападающий «Каролины Харрикейнз» Логан Стэнковен стал вторым игроком клуба, забросившим две шайбы в своей первой игре в плей-офф. Напомним, форвард забил два гола в первом матче первого раунда 1/8 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1). Об этом сообщает NHL Public Relations в социальной сети Х (ранее Twitter).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24 2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37 3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp) 3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51 4:1 Свечников (Холл) – 57:32
По информации лиги, канадец повторил достижение российского нападающего Андрея Свечникова, который также забил два гола в своей первой игре в плей-офф. Тогда «Каролина» проиграла «Вашингтону» со счётом 2:4, но выиграл столичную команду в первом раунде со счётом 4:3 в серии.
Напомним, следующий матч «Каролина» проведёт с «Нью-Джерси» 23 апреля.
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