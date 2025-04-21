Во концовке матча «Торонто» с «Оттавой» произошла массовая драка, были удалены 10 игроков

В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли между игроками «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттава Сенаторз» (6:2) произошла массовая драка, после которой за грубость были удалены 10 игроков.

За 43 секунды до финальной сирены канадский нападающий «Торонто» Бобби Макманн, владеющий шайбой, подвергся жёсткому силовому приёму со стороны двух хоккеистов «Оттавы», судьи остановили матч. После этого игроки обеих команд начали толкать друг друга, завязалась массовая драка, в ходе которой были удалены четыре игрока «Торонто» за грубость: Брэндон Карло, Бобби Макманн, Симон Бенуа и Макс Доми. Также ещё один малый штраф получил Николас Робертсон за игру высоко поднятой клюшкой. В составе «Оттавы» были наказаны: Николас Матинпало, Мэттью Хаймор (двойной малый штраф), Адам Годетт, Тайлер Клевен, Майкл Амадио и Шейн Пинто.

Отметим, из-за большого количества удалённых игроков судье пришлось по бумажке читать всех оштрафованных.

Напомним, второй матч между командами пройдёт 23 апреля.