Клуб НХЛ подписал Бардакова, «Реал» обыграл «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру
«Колорадо Эвеланш» сообщил, что подписал однолетний контракт новичка с нападающим Захаром Бардаковым на сезон-2025/2026, мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» из Бильбао в матче 32-го тура Ла Лиги, забив победный гол на 90+3-й минуте, пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки в рамках пятого этапа Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Колорадо» объявил о подписании контракта с Захаром Бардаковым.
- «Реал» вырвал победу у «Атлетика» на 90+3-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.
- Пиастри победил в гонке ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Леклер — третий.
- ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в домашнем матче в рамках 25-го тура РПЛ.
- Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, Андрей Рублёв остался лучшим из россиян.
- Два ассиста Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в первой игре плей-офф.
- «Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча.
- 56 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» с победы стартовать в серии с «Хьюстоном».
- Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло вперёд в серии 1/4 финала, уступая 0-2.
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- «Каролина» уверенно обыграла «Нью-Джерси» в первом матче серии плей-офф НХЛ.
- Общий зачёт Ф-1: Пиастри вышел в лидеры, «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов.
- «Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей в 51 очко, у Холмгрена — дабл-дабл.
- «Ярославич» стал чемпионом Высшей лиги А и спустя шесть лет вернулся в Суперлигу.
- Женская сборная США стала чемпионом мира по хоккею, победив в финале Канаду в овертайме.
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