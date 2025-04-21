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21 апреля главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты плей-офф НХЛ, КХЛ и НБА, формула-1, теннис, волейбол, гандбол

Клуб НХЛ подписал Бардакова, «Реал» обыграл «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру
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«Колорадо Эвеланш» сообщил, что подписал однолетний контракт новичка с нападающим Захаром Бардаковым на сезон-2025/2026, мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» из Бильбао в матче 32-го тура Ла Лиги, забив победный гол на 90+3-й минуте, пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки в рамках пятого этапа Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Колорадо» объявил о подписании контракта с Захаром Бардаковым.
  2. «Реал» вырвал победу у «Атлетика» на 90+3-й минуте матча 32-го тура Ла Лиги.
  3. Пиастри победил в гонке ГП Саудовской Аравии, Ферстаппен — второй, Леклер — третий.
  4. ЦСКА не смог обыграть «Крылья Советов» в домашнем матче в рамках 25-го тура РПЛ.
  5. Даниил Медведев опустился в рейтинге ATP, Андрей Рублёв остался лучшим из россиян.
  6. Два ассиста Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в первой игре плей-офф.
  7. «Интер» проиграл «Болонье», пропустив единственный гол в концовке матча.
  8. 56 очков Карри и Батлера помогли «Голден Стэйт» с победы стартовать в серии с «Хьюстоном».
  9. Московское «Динамо» победило «Ак Барс» и вышло вперёд в серии 1/4 финала, уступая 0-2.
  10. Гандболистки «Ростов-Дона» в 12-й раз выиграли женский Кубок России.
  11. «Каролина» уверенно обыграла «Нью-Джерси» в первом матче серии плей-офф НХЛ.
  12. Общий зачёт Ф-1: Пиастри вышел в лидеры, «Уильямс» — пятый в Кубке конструкторов.
  13. «Оклахома» разгромила «Мемфис» с разницей в 51 очко, у Холмгрена — дабл-дабл.
  14. «Ярославич» стал чемпионом Высшей лиги А и спустя шесть лет вернулся в Суперлигу.
  15. Женская сборная США стала чемпионом мира по хоккею, победив в финале Канаду в овертайме.
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