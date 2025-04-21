Клуб НХЛ подписал Бардакова, «Реал» обыграл «Атлетик» в Ла Лиге. Главное к утру

«Колорадо Эвеланш» сообщил, что подписал однолетний контракт новичка с нападающим Захаром Бардаковым на сезон-2025/2026, мадридский «Реал» переиграл «Атлетик» из Бильбао в матче 32-го тура Ла Лиги, забив победный гол на 90+3-й минуте, пилот «Макларена» Оскар Пиастри стал победителем гонки в рамках пятого этапа Формулы-1 Гран-при Саудовской Аравии. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».