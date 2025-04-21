Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два ассиста Капризова не помогли «Миннесоте» победить «Вегас» в первой игре плей-офф

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе (США) на льду «Ти-Мобайл Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский нападающий Томаш Гертл и канадский форвард Бретт Хауден, оформивший дубль во встрече. Также россиянин Павел Дорофеев забил гол.

У «Миннесоты» заброшенными шайбами в ворота «Вегаса» отметился американский форвард Мэтт Болди, оформивший в этой встрече дубль. На счету российского нападающего Кирилла Капризова две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Второй матч пройдёт 23 апреля в Парадайсе.