Павел Дорофеев забил первый гол в карьере в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил первую в своей карьеру шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».

Во время второго периода первого матча плей-офф россиянин забил гол, сделав счёт 2:1. Ассистентами выступили канадский защитник Ши Теодор и чешский нападающий Томаш Гертл, который забросил первую шайбу в этой встрече.