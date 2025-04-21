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Павел Дорофеев забил первый гол в карьере в плей-офф НХЛ

Павел Дорофеев забил первый гол в карьере в плей-офф НХЛ
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Российский форвард «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев забросил первую в своей карьеру шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) во время матча 1/8 финала Кубка Стэнли с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 15:22     1:1 Болди (Капризов, Хартман) – 17:42     2:1 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 33:33 (pp)     3:1 Хауден (Руа, Ханифин) – 42:28     3:2 Болди (Капризов) – 51:46     4:2 Хауден – 59:59 (pp)    

Во время второго периода первого матча плей-офф россиянин забил гол, сделав счёт 2:1. Ассистентами выступили канадский защитник Ши Теодор и чешский нападающий Томаш Гертл, который забросил первую шайбу в этой встрече.

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