Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 21 апреля 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 21 апреля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

21 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Завершился матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии — 1-0.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24     2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37     3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp)     3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51     4:1 Свечников (Холл) – 57:32    

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экман-Ларссон (Лотон, Йернкрок) – 07:09     2:0 Марнер (Мэттьюс) – 12:18     2:1 Батерсон (Козенс, Перрон) – 16:18     3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:07 (pp)     4:1 Нюландер (Таварес) – 27:19 (pp)     4:2 Грейг (Амадио, Пинто) – 44:00     5:2 Райлли (Робертсон, Макманн) – 44:45     6:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 53:13 (pp)    

Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе (США) на льду «Ти-Мобайл Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 15:22     1:1 Болди (Капризов, Хартман) – 17:42     2:1 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 33:33 (pp)     3:1 Хауден (Руа, Ханифин) – 42:28     3:2 Болди (Капризов) – 51:46     4:2 Хауден – 59:59 (pp)    
Материалы по теме
Могут удивить, но не сильно. Три теневых фаворита Кубка Стэнли — 2025
Могут удивить, но не сильно. Три теневых фаворита Кубка Стэнли — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android