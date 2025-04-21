Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 21 апреля 2025 года

21 апреля в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Завершился матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Команды играли на стадионе «Леново Центр» в Роли (США). «Каролина Харрикейнз» одержала победу со счётом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Счёт в серии — 1-0.
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
Завершился первый матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча прошла в Парадайсе (США) на льду «Ти-Мобайл Арены» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
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