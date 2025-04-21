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Илья Сорокин подвёл итоги сезона для «Айлендерс»

Илья Сорокин подвёл итоги сезона для «Айлендерс»
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о сезоне-2024/2025, который уже завершился для «островитян».

«Безусловно, я испытываю сильное разочарование и огорчение, что сезон для нас уже завершился. Мы не достигли поставленной цели. Это был нелёгкий сезон, хотя в нём было и немало положительных моментов. Например, в январе я провёл серию из семи победных матчей подряд, что является одной из лучших серий в моей карьере. Да, и я забил гол. Хотя он был не совсем обычным, но он зафиксирован в статистике, так что можно сказать, что я забил!» — приводит слова Сорокина пресс-служба клуба.

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» занял 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место в Столичном дивизионе.

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