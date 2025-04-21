Бриндамор прокомментировал победу «Каролины» в первом матче серии плей-офф с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1).

«Чтобы добиться победы, нужно, чтобы все 20 человек включились в игру. Думаю, что именно это мы и сделали сегодня. Мы были готовы к игре с первых минут. Первый гол помог нам ещё больше обрести уверенность и задать тон матчу. Это помогло нам сохранить свой победный курс», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

В составе «Каролины» отличились Джейлен Чатфилд, Логан Стэнковен (дважды) и Андрей Свечников (в пустые ворота). За «Нью-Джерси» голом отметился Нико Хишир. Хозяева перебросали соперника со счётом 45:24. Следующая встреча серии состоится в ночь на среду, 23 апреля. Начало встречи — в 1:00 по московскому времени.