«Мы ждём шанса». Агент Бардакова — о переходе форварда в «Колорадо»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, что форвард планирует выступать в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш», с которым подписал однолетнее соглашение.

— Чего Захар ждёт от «Колорадо» и НХЛ?

— Мы ждём от «Колорадо» шанса, который они должны дать нам в первой команде, чтобы пойти дальше и прогрессировать, измениться и стать лучше как игрок. Мы едем туда, чтобы играть в НХЛ.

— Как вы будете работать с Захаром в США?

— Как и со всеми остальными. Всё нормально. У нас всё чётко, согласовано и отлажено, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.