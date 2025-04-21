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«Мы ждём шанса». Агент Бардакова — о переходе форварда в «Колорадо»

«Мы ждём шанса». Агент Бардакова — о переходе форварда в «Колорадо»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, что форвард планирует выступать в Национальной хоккейной лиге за «Колорадо Эвеланш», с которым подписал однолетнее соглашение.

— Чего Захар ждёт от «Колорадо» и НХЛ?
— Мы ждём от «Колорадо» шанса, который они должны дать нам в первой команде, чтобы пойти дальше и прогрессировать, измениться и стать лучше как игрок. Мы едем туда, чтобы играть в НХЛ.

— Как вы будете работать с Захаром в США?
— Как и со всеми остальными. Всё нормально. У нас всё чётко, согласовано и отлажено, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
Эксклюзив
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
Комментарии
Новости. Хоккей
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