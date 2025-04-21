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Агент Бардакова: Ротенберг сказал, что двери в СКА для нас всегда открыты

Агент Бардакова: Ротенберг сказал, что двери в СКА для нас всегда открыты
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, с каким настроем форвард уезжает в НХЛ. «Колорадо Эвеланш» подписал однолетний контракт новичка с Бардаковым на сезон-2025/2026. Нападающий с 2021 года выступал в КХЛ за СКА.

— С каким настроением он уезжает в НХЛ?
— Он уверен в себе. Захар едет уверенным и хорошо подготовленным. Я считаю, что он готов к следующему этапу своей жизни и покорять новые вершины. Но Роман Борисович сказал, что двери в СКА для нас всегда открыты. В этом плане он дал поддержку Захару, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
Эксклюзив
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
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