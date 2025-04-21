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Шуми Бабаев рассказал, на какую роль Захара Бардакова пригласили в «Колорадо»

Шуми Бабаев рассказал, на какую роль Захара Бардакова пригласили в «Колорадо»
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Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, на какую роль форварда пригласили в «Колорадо Эвеланш». Форвард подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение.

— Его роль в команде уже проговаривалась?
— Да. Мы разговаривали с руководством «Колорадо». Я услышал позицию клуба — она вполне адекватная и правильная. Они нам озвучили, где видят Захара. Всё хорошо.

— Где «Колорадо» видит Захара?
— Не могу раскрывать внутренних разговоров. Но они видят Захара в первой команде. Они сказали, в какой роли видят его и на каком месте. Всё получалось: Зара позвонил мне и сообщил, что принял решение и позвонил Роману Борисовичу. После этого я связался с руководством «Колорадо», мы переговорили. Пока всё идёт в таком формате, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полную версию эксклюзивного интервью с Шуми Бабаевым читайте на «Чемпионате»:
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
Эксклюзив
«В «Колорадо» должны дать шанс. Мы едем играть в НХЛ». Интервью с агентом Бардакова
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Новости. Хоккей
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