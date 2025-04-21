Шуми Бабаев рассказал, на какую роль Захара Бардакова пригласили в «Колорадо»

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Захара Бардакова, рассказал, на какую роль форварда пригласили в «Колорадо Эвеланш». Форвард подписал с клубом НХЛ однолетнее соглашение.

— Его роль в команде уже проговаривалась?

— Да. Мы разговаривали с руководством «Колорадо». Я услышал позицию клуба — она вполне адекватная и правильная. Они нам озвучили, где видят Захара. Всё хорошо.

— Где «Колорадо» видит Захара?

— Не могу раскрывать внутренних разговоров. Но они видят Захара в первой команде. Они сказали, в какой роли видят его и на каком месте. Всё получалось: Зара позвонил мне и сообщил, что принял решение и позвонил Роману Борисовичу. После этого я связался с руководством «Колорадо», мы переговорили. Пока всё идёт в таком формате, — сказал Бабаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.