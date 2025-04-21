Киф — о поражении «Дэвилз» от «Каролины»: мы были смяты во втором периоде
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Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф оценил поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (1:4).
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
20 апреля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Чатфилд (Робинсон, Рослович) – 02:24 2:0 Стэнковен (Мартинук, Славин) – 26:37 3:0 Стэнковен (Холл, Котканиеми) – 33:08 (pp) 3:1 Хишир (Братт, Песке) – 38:51 4:1 Свечников (Холл) – 57:32
«При игре в равных составах мы смотрелись хорошо, кроме того, что у нас было недостаточно энергии и темпа в игре. К сожалению, во втором периоде соперник нас смял. Третий период в нашем исполнении был неплох, но мы уже отставали слишком сильно.
Мы не смогли многого добиться, потому что при игре с таким соперником ты не получишь много шансов. Однако мы не реализовали те голевые возможности, которые у нас были», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.
Следующая встреча серии состоится в ночь на среду, 23 апреля. Начало встречи — в 1:00 по московскому времени.
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