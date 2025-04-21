Киф — о поражении «Дэвилз» от «Каролины»: мы были смяты во втором периоде

Главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Шелдон Киф оценил поражение в первом матче серии первого раунда плей-офф с «Каролиной Харрикейнз» (1:4).

«При игре в равных составах мы смотрелись хорошо, кроме того, что у нас было недостаточно энергии и темпа в игре. К сожалению, во втором периоде соперник нас смял. Третий период в нашем исполнении был неплох, но мы уже отставали слишком сильно.

Мы не смогли многого добиться, потому что при игре с таким соперником ты не получишь много шансов. Однако мы не реализовали те голевые возможности, которые у нас были», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

Следующая встреча серии состоится в ночь на среду, 23 апреля. Начало встречи — в 1:00 по московскому времени.