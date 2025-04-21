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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 21 апреля 2025 года

Сегодня, 21 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 16:30 в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива».

В 19:00 в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых.

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3-2;

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2-3;

«Трактор» — «Динамо» (Минск) — 4-1;

«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 3-2.