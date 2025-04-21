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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 21 апреля 2025 года

Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 21 апреля 2025 года
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Сегодня, 21 апреля, пройдёт очередной игровой день второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. Всего запланировано две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 16:30 в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 19:00 в Москве на стадионе «Мегаспорт» пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Счёт в парах 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 выглядит следующим образом:

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3-2;
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Спартак» (Москва) — 2-3;
«Трактор» — «Динамо» (Минск) — 4-1;
«Динамо» (Москва) — «Ак Барс» — 3-2.

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