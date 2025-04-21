Берюбе назвал решающий фактор в победе «Торонто» над «Оттавой» в первом матче серии
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе заявил, что игра в большинстве стала решающим фактором победы в первом матче серии с «Оттавой Сенаторз» (6:2). «Кленовые листья» реализовали три из шести попыток реализации большинства.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экман-Ларссон (Лотон, Йернкрок) – 07:09 2:0 Марнер (Мэттьюс) – 12:18 2:1 Батерсон (Козенс, Перрон) – 16:18 3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:07 (pp) 4:1 Нюландер (Таварес) – 27:19 (pp) 4:2 Грейг (Амадио, Пинто) – 44:00 5:2 Райлли (Робертсон, Макманн) – 44:45 6:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 53:13 (pp)
«Уже некоторое время у нас хорошо получается игра в большинстве. Ребята доставляют шайбу до ворот и генерируют траффик. Интенсивность игры в плей-офф возрастает, и вам надо ей соответствовать. Наши лидеры провели солидный матч и проделали чрезвычайно хорошую работу во всех зонах», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.
Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало в 2:30 мск.
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