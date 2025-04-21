Берюбе назвал решающий фактор в победе «Торонто» над «Оттавой» в первом матче серии

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе заявил, что игра в большинстве стала решающим фактором победы в первом матче серии с «Оттавой Сенаторз» (6:2). «Кленовые листья» реализовали три из шести попыток реализации большинства.

«Уже некоторое время у нас хорошо получается игра в большинстве. Ребята доставляют шайбу до ворот и генерируют траффик. Интенсивность игры в плей-офф возрастает, и вам надо ей соответствовать. Наши лидеры провели солидный матч и проделали чрезвычайно хорошую работу во всех зонах», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало в 2:30 мск.