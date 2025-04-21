«Нас подвела дисциплина». Главный тренер «Оттавы» — о поражении в первом матче с «Торонто»

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин заявил, что команду подвела дисциплина в первом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

«Я думаю, что первые 10 минут мы немного нервничали, чего, вероятно, и следовало ожидать. У нас много ребят, которые не играли в плей-офф. Мне понравилась наша игра в равных составах. Мы определённо должны держаться подальше от скамейки штрафников. Соперник хорошо «продал» парочку удалений, но судьям было тяжело это разглядеть. Мы точно должны меньше удаляться», — цитирует Грина пресс-служба клуба.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало в 2:30 мск.