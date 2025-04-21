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«Нас подвела дисциплина». Главный тренер «Оттавы» — о поражении в первом матче с «Торонто»

«Нас подвела дисциплина». Главный тренер «Оттавы» — о поражении в первом матче с «Торонто»
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Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Трэвис Грин заявил, что команду подвела дисциплина в первом матче серии плей-офф с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
6 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Экман-Ларссон (Лотон, Йернкрок) – 07:09     2:0 Марнер (Мэттьюс) – 12:18     2:1 Батерсон (Козенс, Перрон) – 16:18     3:1 Таварес (Нюландер, Марнер) – 24:07 (pp)     4:1 Нюландер (Таварес) – 27:19 (pp)     4:2 Грейг (Амадио, Пинто) – 44:00     5:2 Райлли (Робертсон, Макманн) – 44:45     6:2 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 53:13 (pp)    

«Я думаю, что первые 10 минут мы немного нервничали, чего, вероятно, и следовало ожидать. У нас много ребят, которые не играли в плей-офф. Мне понравилась наша игра в равных составах. Мы определённо должны держаться подальше от скамейки штрафников. Соперник хорошо «продал» парочку удалений, но судьям было тяжело это разглядеть. Мы точно должны меньше удаляться», — цитирует Грина пресс-служба клуба.

Таким образом, «Торонто» повёл в серии со счётом 1-0. Следующий матч между «Торонто» и «Оттавой» состоится 23 апреля, начало в 2:30 мск.

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