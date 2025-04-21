Смогут ли «Авангард» и «Салават Юлаев» перевести свои серии плей-офф КХЛ в решающий матч?

Сегодня, 21 апреля, пройдут две встречи второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В Омске пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива».

В Москве пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Смогут ли «Авангард» и «Салават Юлаев» перевести свои серии в плей-офф КХЛ в решающий матч?»

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Гагарина стал челябинский «Трактор», обыгравший минское «Динамо» в серии из пяти матчей.