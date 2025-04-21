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Смогут ли «Авангард» и «Салават Юлаев» перевести свои серии плей-офф КХЛ в решающий матч?

Смогут ли «Авангард» и «Салават Юлаев» перевести свои серии плей-офф КХЛ в решающий матч?
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Сегодня, 21 апреля, пройдут две встречи второго раунда Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги. В Омске пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Счёт в серии 3-2 в пользу «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В Москве пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии 3-2 в пользу красно-белых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Смогут ли «Авангард» и «Салават Юлаев» перевести свои серии в плей-офф КХЛ в решающий матч?»

Напомним, первым полуфиналистом Кубка Гагарина стал челябинский «Трактор», обыгравший минское «Динамо» в серии из пяти матчей.

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