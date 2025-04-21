Кэссиди прокомментировал победу «Вегаса» в первом матче серии с «Миннесотой»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в первом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (4:2).
«Мы довольно быстро вошли в игру. Мы не очень хорошо начали, но обычно по ходу игры мы становимся лучше. Думаю, так и было. Так что в этом есть много позитива. Эта часть была хорошей. Мы реализовали больше голевых шансов, чем соперник. Думаю, вы увидите похожую игру во вторник. Не думаю, что какая-либо из команд попытается уйти от того, что у них хорошо получается. Ещё слишком рано в серии для перемен», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский нападающий Томаш Гертл и канадский форвард Бретт Хауден, оформивший дубль во встрече. Также россиянин Павел Дорофеев забил гол.
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