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Кэссиди прокомментировал победу «Вегаса» в первом матче серии с «Миннесотой»

Кэссиди прокомментировал победу «Вегаса» в первом матче серии с «Миннесотой»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал победу в первом матче серии с «Миннесотой Уайлд» (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Гертл (Пьетранджело, Саад) – 15:22     1:1 Болди (Капризов, Хартман) – 17:42     2:1 Дорофеев (Теодор, Гертл) – 33:33 (pp)     3:1 Хауден (Руа, Ханифин) – 42:28     3:2 Болди (Капризов) – 51:46     4:2 Хауден – 59:59 (pp)    

«Мы довольно быстро вошли в игру. Мы не очень хорошо начали, но обычно по ходу игры мы становимся лучше. Думаю, так и было. Так что в этом есть много позитива. Эта часть была хорошей. Мы реализовали больше голевых шансов, чем соперник. Думаю, вы увидите похожую игру во вторник. Не думаю, что какая-либо из команд попытается уйти от того, что у них хорошо получается. Ещё слишком рано в серии для перемен», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились чешский нападающий Томаш Гертл и канадский форвард Бретт Хауден, оформивший дубль во встрече. Также россиянин Павел Дорофеев забил гол.

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