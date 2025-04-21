Хайнс — о поражении «Миннесоты» от «Вегаса»: мы сделали много хороших вещей

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс оценил поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:4) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Я думаю, что обе команды вышли на матч, чтобы играть жёстко. Обе команды строго играли в обороне. Было мало шансов поиграть в большинстве. Я думаю, что мы сделали много хороших вещей, чтобы развить их в следующих матчах», — цитирует Хайнса пресс-служба клуба.

У «Миннесоты» заброшенными шайбами в ворота «Вегаса» отметился американский форвард Мэтт Болди, оформивший в этой встрече дубль. На счету российского нападающего Кирилла Капризова две результативные передачи. Второй матч пройдёт 23 апреля в Парадайсе.