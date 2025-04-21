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«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Александром Шаровым

«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Александром Шаровым
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Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Александром Шаровым. Новое соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на три сезона – до 31 мая 2028 года.

«Автомобилист» заключил контракт с нападающим Александром Шаровым до конца сезона в декабре 2024 года. Ранее хоккеист выступал за «Салават Юлаев». В текущем сезоне КХЛ за «Автомобилист» форвард провёл 31 матч в регулярке и отметился восемью голами и 13 результативными передачами. В Кубке Гагарина Александр стал лучшим снайпером «Автомобилиста», забив четыре гола в семи поединках.

Всего в КХЛ Шаров провёл 549 матчей и набрал 294 (130+164) очка.

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