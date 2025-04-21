Кожевников: как и говорил, второй раунд — потолок для «Салавата Юлаева»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о перспективах «Салавата Юлаева» в серии со «Спартаком». Сегодня в Москве команды встретятся в шестом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Красно-белые ведут в серии со счётом 3-2.

«Признаю, что в чемпионате немного Уфу недооценил, она прыгнула выше головы, едва не стала в КХЛ первой на Востоке. Но, как и говорил, в плей-офф второй раунд – её потолок.

Команда играет полутора звеньями, зависима от легионеров, а в плей-офф это не работает. Плюс не узнаю вратаря Самонова. И наконец постоянные разговоры о задолженностях – это ещё один фактор, опять-таки прежде всего для иностранцев. Посмотрите на Ливо, лучшего игрока чемпионата. Подписал новый контракт – и в плей-офф немного ушёл в тень. Почти не забивает, медленно двигается, возможно, выходит с травмой. На фоне нашего легионера Ружички просто потерялся», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.