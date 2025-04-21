«Я счастлив». Джефф Скиннер поделился эмоциями от первого выхода в плей-офф в карьере

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Джефф Скиннер поделился эмоциями от своего первого выхода в плей-офф НХЛ в карьере. 32-летний форвард провёл 1075 игр за карьеру до своего дебюта в плей-офф, это рекорд в истории Национальной хоккейной лиги.

«Я счастлив. У нас довольно сплочённая команда, и все в курсе того, что происходит. Очевидно, для меня это памятная сюжетная линия, но я думаю, что в тот день все были счастливы. Мы провели кучу игр, где не было всех лидеров, но мы обеспечили себе место в плей-офф, и я был просто счастлив быть частью этого», — цитирует Скиннера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне на счету Скиннера 69 матчей за «Эдмонтон», в которых он отметился 16 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.