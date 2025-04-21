Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелесом»

Макдэвид поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелесом»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Команды встречаются друг с другом в четвёртый раз подряд в рамках первого раунда. Предыдущие три серии остались за «нефтяниками».

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
22 апреля 2025, вторник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Неважно, что было годом ранее, что происходило весь год. Неважно, где вы начинаете серию, ничего не имеет значения. Это новый вызов, и мы рады возможности вернуться к этой точке сезона и начать плей-офф. Мы здоровы, как никогда раньше, ребята взволнованы, ребята полны энергии и свежи. Кажется, всё складывается в нужное время, и это хорошо. Трудно быть травмированным и хорошо играть в плей-офф. К счастью, мы становимся здоровыми и в нужное время», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Как Джокович и Алькарас в первом раунде». Что не так с форматом плей-офф НХЛ?
«Как Джокович и Алькарас в первом раунде». Что не так с форматом плей-офф НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android