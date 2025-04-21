Макдэвид поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф с «Лос-Анджелесом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился ожиданиями от серии первого раунда Кубка Стэнли с «Лос-Анджелес Кингз». Команды встречаются друг с другом в четвёртый раз подряд в рамках первого раунда. Предыдущие три серии остались за «нефтяниками».

«Неважно, что было годом ранее, что происходило весь год. Неважно, где вы начинаете серию, ничего не имеет значения. Это новый вызов, и мы рады возможности вернуться к этой точке сезона и начать плей-офф. Мы здоровы, как никогда раньше, ребята взволнованы, ребята полны энергии и свежи. Кажется, всё складывается в нужное время, и это хорошо. Трудно быть травмированным и хорошо играть в плей-офф. К счастью, мы становимся здоровыми и в нужное время», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.