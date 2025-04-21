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Коньков объяснил, за счёт чего «Динамо» сумело перевернуть серию с «Ак Барсом»

Коньков объяснил, за счёт чего «Динамо» сумело перевернуть серию с «Ак Барсом»
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков объяснил, за счёт чего московское «Динамо» сумело перевернуть серию с «Ак Барсом». После первых двух матчей серии в Москве казанская команда вела со счётом 2-0. Затем динамовцы смогли выиграть три матча подряд, и теперь «Динамо» находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

«В первую очередь, инициатива была у «Динамо», играли первым номером, все стыковые моменты старались выигрывать. Плюс реализация моментов, которые они создали», — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Шестой матч состоится 22 апреля в Казани.

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