«Команда оттолкнулась от дна». Кожевников — о трёх подряд победах «Динамо» над «Ак Барсом»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил работу главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова в серии с «Ак Барсом». После первых двух матчей серии в Москве казанская команда вела со счётом 2-0. Затем динамовцы смогли выиграть три матча подряд, и теперь «Динамо» находится в одной победе от выхода в полуфинал Кубка Гагарина.

«Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Это я о московском «Динамо» и его тренере Кудашове. После двух поражений в Москве от Казани у этого тренера в «Динамо» во вторых раундах было 10 поражений в 10 матчах. Но мне понравилось, как в Казани команда Кудашова оттолкнулась от дна, причём несмотря на судейство. Вот это и есть спортивный характер!» — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.