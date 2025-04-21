Стал известен состав команды Беларуси для подготовки к майскому турне сборных

Сборная Беларуси начала подготовку к традиционному весеннему Туру сборных. В первой группе игроков, которая уже приступила к тренировкам, находятся 13 человек. По мере освобождения игроков из клубов ростер будет расширяться.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо», КХЛ), Максим Лубский («Гомель», Экстралига), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ).

Защитники: Владислав Ерёменко, Данила Паливко (оба — «Металлург Мг», КХЛ), Даниил Карпович («Автомобилист», КХЛ).

Нападающие: Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Степан Звягин («Куньлунь РС», КХЛ), Нассер Субхи («Гомель», Экстралига), Илья Литвинов («Южный Урал», ВХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ).

Руководят работой на льду Андрей Михалёв, Сергей Шабанов и Александр Ходин. Со 2 по 8 мая команда сыграет в Астане, Тольятти и Минске со сборными «Россия 25» и Казахстана.