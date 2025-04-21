Коньков — о «Тракторе»: матчи надо начинать более внимательно, не играть в догонялки

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил игры «Трактора» в текущем плей-офф, по ходу которого челябинцы одержали уже несколько волевых побед.

— Почему каждый матч мы видим «Трактор» в разном обличии?

— Это заслуга минского «Динамо»: хорошая команда, мощно начинает матчи. «Трактор» не так сконцентрировано начинает матчи, потом они, конечно, накатывали и показывали хорошую концовку. Надо начинать более внимательно, обращать внимание, не играть в догонялки. Необходимо с первых смен навязывать свою игру.

— Не погубит ли челябинцев такое далее?

— Вряд ли команда, которая совершает такие ошибки, не будет этого учитывать. Они будут делать всё возможное, чтобы с первой смены играть на сто процентов и показывать свою лучшую игру, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.