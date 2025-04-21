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Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, будет ли «Трактор» фаворитом в полуфинале

Двукратный обладатель Кубка Гагарина рассказал, будет ли «Трактор» фаворитом в полуфинале
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, будет ли «Трактор» фаворитом в полуфинале Кубка Гагарина. Челябинская команда стала первым полуфиналистом, обыграв минское «Динамо» в серии второго раунда плей-офф в пяти матчах.

— Будет ли «Трактор» фаворитом в полуфинале независимо от того, какой соперник им достанется: «Ак Барс» или «Динамо»?
— Даже в серии с минским «Динамо» были равные шансы, а всё решили нюансы. Сейчас ни в одной серии уже не будет фаворитов, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

«Трактор» начнёт полуфинальную серию на домашней площадке 28 апреля.

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