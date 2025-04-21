Александр Романов: хочу подписать новый контракт с «Айлендерс», я полюбил это место

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что хочет продолжить карьеру в составе «островитян». Срок действующего соглашения российского защитника со средней годовой зарплатой в $ 2,5 млн истекает в конце июня 2025 года.

– Какие условия по новому контракту ты бы хотел получить?

– Я просто хочу заключить новую сделку с «Айлендерс», хочу остаться здесь. Мне нравятся болельщики, город и команда. Всё, что я увидел за три года, находясь в команде, заставило меня полюбить это место.

– У тебя есть предпочтения между долгосрочным контрактом и мостиком на несколько лет?

– Я ещё ни с кем не обсуждал это, поэтому сложно сказать. Но я хочу оставаться здесь столько, сколько возможно, – цитирует Романова пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5».