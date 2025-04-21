Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Романов: хочу подписать новый контракт с «Айлендерс», я полюбил это место

Александр Романов: хочу подписать новый контракт с «Айлендерс», я полюбил это место
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что хочет продолжить карьеру в составе «островитян». Срок действующего соглашения российского защитника со средней годовой зарплатой в $ 2,5 млн истекает в конце июня 2025 года.

– Какие условия по новому контракту ты бы хотел получить?
– Я просто хочу заключить новую сделку с «Айлендерс», хочу остаться здесь. Мне нравятся болельщики, город и команда. Всё, что я увидел за три года, находясь в команде, заставило меня полюбить это место.

– У тебя есть предпочтения между долгосрочным контрактом и мостиком на несколько лет?
– Я ещё ни с кем не обсуждал это, поэтому сложно сказать. Но я хочу оставаться здесь столько, сколько возможно, – цитирует Романова пресс-служба клуба.

В минувшем регулярном чемпионате Романов провёл 64 матча и набрал 20 (4+16) очков при показателе полезности «+5».

Материалы по теме
Романов: очень сильно благодарен «Айлендерс» и готов биться за них до конца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android