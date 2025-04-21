«Вашингтон» — «Монреаль»: онлайн-трансляция 1-го матча серии Кубка Стэнли начнётся в 2:00

В ночь на 22 апреля в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт первый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Монреаль Канадиенс». Встреча начнётся в 2:00 мск.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Cтоличная команда завершила регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей. Напомним, «Кэпиталз» в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф всухую уступили «Нью-Йорк Рейнджерс».

Канадская команда завершила регулярный чемпионат на восьмой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 91 очко по итогам 82 встреч. «Монреаль» вышел в плей-офф впервые с 2021 года.