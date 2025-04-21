«Спартак» не должен их недооценивать». Коньков — о шансах «Салавата» на выход в полуфинал

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос о перспективах «Салавата Юлаева» в серии с московским «Спартаком» в 1/4 плей-офф КХЛ.

— Какие шансы у «Салавата Юлаева» выиграть серию со «Спартаком»?

— Шансы есть в каждой игре, «Салават» — очень сильная команда. То, что залетали нелогичные голы, дело случая. «Спартак» не должен их недооценивать: очень мощное нападение, сильное большинство. Только при концентрации внимания москвичи могут забрать эту серию. Естественно, нужна надёжная игра вратарей, а также хорошая игра в меньшинстве. Уверен, что тренерский штаб обращает внимание на то, что не получается. Сегодня предстоит классный матч, за каждый момент будет сражение, борьба, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 21 апреля, в Москве пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина — 2025 между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.