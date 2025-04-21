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«Спартак» не должен их недооценивать». Коньков — о шансах «Салавата» на выход в полуфинал

«Спартак» не должен их недооценивать». Коньков — о шансах «Салавата» на выход в полуфинал
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков ответил на вопрос о перспективах «Салавата Юлаева» в серии с московским «Спартаком» в 1/4 плей-офф КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Какие шансы у «Салавата Юлаева» выиграть серию со «Спартаком»?
 — Шансы есть в каждой игре, «Салават» — очень сильная команда. То, что залетали нелогичные голы, дело случая. «Спартак» не должен их недооценивать: очень мощное нападение, сильное большинство. Только при концентрации внимания москвичи могут забрать эту серию. Естественно, нужна надёжная игра вратарей, а также хорошая игра в меньшинстве. Уверен, что тренерский штаб обращает внимание на то, что не получается. Сегодня предстоит классный матч, за каждый момент будет сражение, борьба, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Сегодня, 21 апреля, в Москве пройдёт шестой матч серии второго раунда Кубка Гагарина — 2025 между местным «Спартаком» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.

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