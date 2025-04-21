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Мичков: Торторелла назвал моё сообщение самым приятным после увольнения из «Филадельфии»

Мичков: Торторелла назвал моё сообщение самым приятным после увольнения из «Филадельфии»
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков рассказал о переписке с бывшим главным тренером «лётчиков» Джоном Тортореллой после его увольнения.

«Я очень хотел забить лакросс при Торторелле. Когда он ушёл, я ему написал: «Джон, спасибо большое, ты мой первый тренер, никогда тебя не забуду, ты был всегда со мной честен, спасибо тебе за это». Он такой: «Ой, не ожидал получить сообщение от тебя, очень приятно. Я получил миллионы сообщений, но от тебя – самое приятное». Я говорю: «Блин, жаль, что тебя уволили. Так при тебе лакросс и не забил». Он посмеялся, говорит, всё впереди», – сказал нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков в эфире Youtube-канала «Это хоккей, брат!».

Напомним, Джон Торторелла был уволен с поста главного тренера «Филадельфии Флайерз» 27 марта 2025 года. Исполняющим обязанности главного тренера клуба является Брэд Шоу.

В своём дебютном сезоне в НХЛ Матвей Мичков набрал 63 очка, забросив 26 шайб и выполнив 37 результативных передач. Матвей стал лучшим снайпером среди всех новичков сезона и разделил второе место по результативности среди новичков с первым номером драфта-2024 Маклином Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

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