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Коньков — о судействе в КХЛ: каждый плей-офф – одна и та же история

Коньков — о судействе в КХЛ: каждый плей-офф – одна и та же история
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал работу судейских бригад в матчах Кубка Гагарина — 2025.

- Как оцените судейство в плей-офф Континентальной хоккейной лиги?
— Каждый плей-офф – одна и та же история. Тренеры эмоционально высказываются после неудачных матчей. Допускаю, что судьи могут ошибаться, но это не влияет на исход матчей. Не стоит на этом акцентировать внимание. Нужно играть так, чтобы у тебя сохранялся запас прочности. Это лишние разговоры,
которые на игру не влияют, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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