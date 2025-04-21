Коньков — о судействе в КХЛ: каждый плей-офф – одна и та же история

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков прокомментировал работу судейских бригад в матчах Кубка Гагарина — 2025.

- Как оцените судейство в плей-офф Континентальной хоккейной лиги?

— Каждый плей-офф – одна и та же история. Тренеры эмоционально высказываются после неудачных матчей. Допускаю, что судьи могут ошибаться, но это не влияет на исход матчей. Не стоит на этом акцентировать внимание. Нужно играть так, чтобы у тебя сохранялся запас прочности. Это лишние разговоры,

которые на игру не влияют, — сказал Коньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.