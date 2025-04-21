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«Салават» компенсирует билеты фанатам в выездном матче со «Спартаком» в Кубке Гагарина

«Салават» компенсирует билеты фанатам в выездном матче со «Спартаком» в Кубке Гагарина
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Пресс-служба «Салавата Юлаева» сообщила, что уфимский клуб компенсирует билет в фан-сектор на сегодняшний выездной матч с московским «Спартаком» в серии 1/4 плей-офф КХЛ. Игра пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждый купивший билет на сегодняшний матч в фан-сектор «Салавата Юлаева» в Мегаспорте получит бонусами полную стоимость билета. Чтобы приобрести билет обратитесь к специалисту по работе с болельщиками, чтобы получить бонусы, вам необходимо быть зарегистрированным на lk.hcsalavat.ru.

Сыграем как дома», — сообщается на официальной странице уфимского клуба в телеграм-канале.

«Спартак» объявил, что стоимость билета на гостевой фан-сектор будет равняться 3400 рублей.

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