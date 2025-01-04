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Авангард — Локомотив, результат шестого матча 21 апреля, счёт 3:0, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/4 финала, Кубок Гагарина)

«Авангард» одержал сухую победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в серии 1/4 финала
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В Омске прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась сухой победой хозяев со счётом 3:0. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Кулик (Ткачёв, Прохоркин) – 13:12 (5x5)     2:0 Якупов (Окулов, Спунер) – 54:59 (5x5)     3:0 Буше – 59:15 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» открыл счёт в первом периоде. С передач Владимира Ткачёва и Николая Прохоркина отличился Евгений Кулик. Во второй двадцатиминутке форвард омичей Райан Спунер не смог реализовать штрафной бросок. На 55-й минуте матча Наиль Якупов забросил вторую шайбу «Авангарда». Ему ассистировали Константин Окулов и Райан Спунер. В конце игры гости сняли вратаря, чем воспользовался Рид Буше, поразивший пустые ворота — 3:0.

Решающая встреча в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 23 апреля в Ярославле.

Турнирная сетка Кубка Гагарина - 2025
Календарь Кубка Гагарина - 2025
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