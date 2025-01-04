«Авангард» одержал сухую победу над «Локомотивом» и сравнял счёт в серии 1/4 финала

В Омске прошёл шестой матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал ярославский «Локомотив». Встреча закончилась сухой победой хозяев со счётом 3:0. Таким образом, счёт в серии стал равным — 3-3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Авангард» открыл счёт в первом периоде. С передач Владимира Ткачёва и Николая Прохоркина отличился Евгений Кулик. Во второй двадцатиминутке форвард омичей Райан Спунер не смог реализовать штрафной бросок. На 55-й минуте матча Наиль Якупов забросил вторую шайбу «Авангарда». Ему ассистировали Константин Окулов и Райан Спунер. В конце игры гости сняли вратаря, чем воспользовался Рид Буше, поразивший пустые ворота — 3:0.
Решающая встреча в серии «Локомотив» — «Авангард» состоится 23 апреля в Ярославле.
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