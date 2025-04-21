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Александр Овечкин в этом сезоне может повторить уникальное достижение Мориса Ришара в НХЛ

Александр Овечкин в этом сезоне может повторить уникальное достижение Мориса Ришара в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может повторить достижение 72-летней давности в НХЛ. В сезоне-1952/1953 канадский форвард «Монреаль Канадиенс» Морис Ришар побил снайперский рекорд НХЛ и выиграл Кубок Стэнли.

Напомним, 6 апреля Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) установил рекорд НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, забросив 895-ю шайбу. Тем самым он отодвинул на второе место Уэйна Гретцки (894).

«Вашингтон» завершил регулярный чемпионат на первой строчке в таблице Восточной конференции, заработав 111 очков по итогам 82 матчей. В первом раунде Кубка Стэнли команда встретится с «Монреаль Канадиенс».

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