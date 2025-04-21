В ночь с 21 на 22 апреля мск стартует серия 1/8 финала Кубка Стэнли — 2025 между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».
В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль»?»
Первая игра серии до четырёх побед между «Вашингтоном» и «Монреалем» пройдёт на площадке «Кэпиталз» и начнётся в 2:00 мск. Остальные матчи состоятся 24, 26, 28, 30* апреля, 2*, 4* и 6* мая.
* — если потребуется.
Все пары первого раунда плей-офф НХЛ:
«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».