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Кто победит в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль»?

В ночь с 21 на 22 апреля мск стартует серия 1/8 финала Кубка Стэнли — 2025 между «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз».

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в серии первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон» — «Монреаль»?»

Первая игра серии до четырёх побед между «Вашингтоном» и «Монреалем» пройдёт на площадке «Кэпиталз» и начнётся в 2:00 мск. Остальные матчи состоятся 24, 26, 28, 30* апреля, 2*, 4* и 6* мая.

* — если потребуется.

Все пары первого раунда плей-офф НХЛ:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз»;

«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш»;

«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз»;

«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз»;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз»;

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз»;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс».