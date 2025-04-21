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Форвард «Салавата» Ливо пропустит шестой матч серии со «Спартаком» в Кубке Гагарина

Форвард «Салавата» Ливо пропустит шестой матч серии со «Спартаком» в Кубке Гагарина
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не выйдёт на лёд в шестом матче серии с московским «Спартаком» в 1/4 плей-офф КХЛ. Форвард отсутствует в составах команд на игру, предоставленных пресс-службой КХЛ.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков и снайпером, записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

Шестой матч серии «Спартак» — «Салават Юлаев» пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.

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