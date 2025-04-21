Форвард «Салавата» Ливо пропустит шестой матч серии со «Спартаком» в Кубке Гагарина

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не выйдёт на лёд в шестом матче серии с московским «Спартаком» в 1/4 плей-офф КХЛ. Форвард отсутствует в составах команд на игру, предоставленных пресс-службой КХЛ.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков и снайпером, записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

Шестой матч серии «Спартак» — «Салават Юлаев» пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.