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Стало известно, почему нападающий «Салавата Юлаева» Ливо пропустит матч со «Спартаком»

Стало известно, почему нападающий «Салавата Юлаева» Ливо пропустит матч со «Спартаком»
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Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо пропустит шестой матч серии с московским «Спартаком» в 1/4 плей-офф КХЛ по медицинским показателям.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
21 апреля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Джошуа Ливо не полетел в Москву по медицинским показателям. Сейчас наш хоккеист проходит обследование. Ждём скорейшего возвращения Джошуа на лёд», — сообщается в телеграм-канале уфимского клуба.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина 31-летний канадец провёл 12 встреч, в которых набрал 15 (2+13) очков. В регулярном чемпионате КХЛ – 2024/2025 форвард стал лучшим бомбардиром, набрав 80 (49+31) очков и снайпером, записав на свой счёт 49 голов (лучший результат в истории КХЛ по заброшенным шайбам за один сезон).

Шестой матч серии «Спартак» — «Салават Юлаев» пройдёт на стадионе «Мегаспорт» и начнётся в 19:00 мск. Счёт в серии – 3-2 в пользу красно-белых.

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