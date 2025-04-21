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«Это даже не МХАТовская пауза». Пресс-служба «Авангарда» — о голе Кулика «Локомотиву»

Пресс-служба «Авангарда» оценила гол защитника омского клуба Евгения Кулика в ворота ярославского «Локомотива» в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025.

«Эта пауза даже не МХАТа, это прям достойно Омского драматического!!» — сообщается на на официальной странице омского клуба в телеграм-канале.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

На момент выхода новости идёт третий период. Шайба Евгения Кулика остаётся единственной в матче между «Авангардом» и «Локомотивом». Он забил гол во втором подряд матче серии. Текущий счёт в серии — 3-2 в пользу ярославского клуба.

В первом раунде «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» со счётом 4-0 в серии. «Авангард» был сильнее магнитогорского «Металлурга» со счётом 4-2.