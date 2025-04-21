«Упустили хорошую вратарскую игру в сезоне». Защитник «Рейнджерс» де Хаан — о Шестёркине

33-летний защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Кэлвин де Хаан оценил игру одноклубника, российского вратаря Игоря Шестёркина в сезоне-2024/2025.

Он, наверное, лучший игрок в команде. Чёрт, он хорош. Я думаю, мы упустили хорошую вратарскую игру в этом сезоне», — приводит слова де Хаана американский спортивный журналист Грег Вышински в своём аккаунте в соцсетях.

29-летний Шестёркин стал лидером сезона НХЛ по отражённым броскам. На его счету 1584 сейва в 61 игре чемпионата.

Напомним, «Рейнджерс» не попали в плей-офф впервые с сезона-2020/2021. В прошлом сезоне клуб стал победителем регулярного чемпионата и в плей-офф дошёл до финала Западной конференции НХЛ.